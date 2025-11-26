عبد العاطي التقى دريان: لا بد من الحفاظ على كل طوائف الشعب اللبناني في اطار الاحترام المتبادل

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في ​دار الفتوى​ وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، يرافقه سفير مصر في لبنان علاء موسى، ونائب السفير الوزير المفوض محمود حمدي، وأحمد أبو النجا وهبة صبري.

ولفت عبد العاطي، الى أنني "نقلت للمفتي تحيات وتقدير الدولة المصرية والقيادة المصرية والحكومة المصرية، وأيضا تحيات وتقدير فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية نظير عياد وتحيات وتقدير فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ​شيخ الأزهر​".

وذكر أنه "كان هناك حديث مطول معه حول العلاقات الأبدية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والجهود المخلصة و الدؤوبة والحثيثة التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد في المنطقة وتجنيب لبنان ويلات أي عدوان او تصعيد يمس سيادته، وأكدنا أيضا على الدعم المصري الكامل للبنان وللسيادة اللبنانية ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية".

وذكر أنه "تحدثنا أيضا عن التعاون القائم بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الخاصة بالإفتاء وأيضا التعاون القائم في نشر رسالة الإسلام السمحة، نشر رسائل الاعتدال، التعايش المشترك، التسامح، وبالتأكيد لبنان بلد غني بالتنوع، وبالتالي لا بد من الحفاظ على كل الطوائف".

وقال "لا بد من الحفاظ على كل طوائف الشعب اللبناني في اطار الاحترام المتبادل والتعايش المشترك، وتحدثنا حول برامج التعاون القائمة بين دار الإفتاء المصرية ودار الفتوى في لبنان خاصة فيما يتعلق بالتنسيق حول الفتاوى وتدريب الأئمة ونشر قيم الإسلام الحنيف وحول الزيارة القادمة الهامة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب الى لبنان في المستقبل القريب وهي شديدة الأهمية لإعادة التأكيد على لحمة العلاقات بين البلدين الشقيقين ومؤسسة الأزهر الشريف العتيدة والدولة اللبنانية ودار الإفتاء".