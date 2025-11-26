"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزورة في عكار

نفذت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في إطار جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، عمليات دهم في كفرملكي وعكار العتيقة ودير دلوم في محافظة عكار. وأسفرت المداهمات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العربي بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة. وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

