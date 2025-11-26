الراعي تلقى اتصالا من عبد العاطي وشكر مصر رئيسًا وحكومة وشعبا على محبتهم للبنان

تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الذي نقل إليه تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة والبابا تاوضرس وشيخ الأزهر، مشيدا بدور ​البطريرك الراعي​ ك"رمز للتسامح والحكمة والاعتدال"، متمنيا ان "تكون زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان مثمرة وان تحمل معها كل ما هو ضروري لبسط السلام في لبنان والمنطقة".

بدوره، شكر الراعي "الدولة المصرية رئيسًا وحكومة وشعبا على محبتهم للبنان،" كما شكر كلا من البابا تاوضرس وشيخ الأزهر، مثمنا "دعوتهما الدائمة إلى إرساء أسس الحوار والتفاهم بين مختلف الاديان لما فيه خير الشعوب".