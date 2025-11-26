بري بحث مع وزير الخارجية المصري المستجدات السياسية واستقبل كرامي وبوصعب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي والوفد المرافق بحضور السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، حيث تناول اللقاء بحث لآخر المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثانية بين لبنان ومصر.

في سياق اخر، تابع بري مع رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً انمائية وتشريعية.

كما استقبل وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي .

وعرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال إستقباله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.