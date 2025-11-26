جعجع لخامنئي: لبنان دولة مستقلة لها دستورها ولا يحق لكم التدخل في شؤونها

توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى المرشد الاعلى في ايران السيد علي خامنئي ومسشاره العزيز بالقول: "لو أنكما تهتمان بشؤون الإيرانيين وسجونهم لكان ذلك أفضل لنا جميعا. فلبنان دولة مستقلة لها دستورها، وتحكمها سلطة لبنانية منتخبة شعبيا وديموقراطيا، ولا يحق لكم التدخل في شؤونها. ويا ليت الشعب الايراني ينعم بما ينعم به الشعب اللبناني، عندما لا تتدخلون في شؤونه".

