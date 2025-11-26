الحشيمي: سلام دعانا لاجتماعٍ تشاوري غدًا لوضع حلول عاجلة لأزمة طريق ضهر البيدر

لفت النائب بلال الحشيمي، الى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام دعانا لاجتماعٍ تشاوري غدًا عند الساعة 5:30 مساءً في السرايا الحكومية، لوضع حلول عاجلة لأزمة طريق ضهر البيدر".
وأوضح الحشيمي أنّ "الملف إنمائي بحت، ويطال حياة أهل البقاع يوميًا، من عبور الطلاب والعمال إلى نقل البضائع والمنتجات الزراعية، لافتًا إلى أنّ تدهور حالة الطريق نتج بسبب سنواتٍ من الإهمال وضعف الصيانة وغياب الخطط المستدامة".
وأشار إلى أنّ "الاجتماع يجب أن يخرج بقرارات تنفيذية فورية، بعيدًا عن الوعود، لأن ضهر البيدر اليوم يمثّل معيار الثقة بين المواطن والدولة، وإعادة تأهيله هي إعادة وصلٍ حقيقي بين البقاع والعاصمة، وخطوة أساسية لكسر العزلة الاقتصادية وتأمين العبور الآمن".
