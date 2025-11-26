قـوى الأمن: توقيف 13 شخصا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة ومتورطين في تسهيل الدعارة

أعلنت المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي، أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها ​قوى الأمن الداخلي​ لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها، نفّذ مكتب ​مكافحة القمار​ في وحدة الشرطة القضائية سلسلة مداهمات في مناطق ​لبنان​ية عدّة خلال الفترة الممتدة من 22 تشرين الأول وحتى 22 تشرين الثاني من العام 2025".

وذكرت المديرية، أن "المكتب المذكور داهم عدّة أمكنة استُخدمت لإدارة ألعاب قمار غير شرعي عبر الانترنت، وألعاب “تكساس بوكر” غير شرعيّة، كان أهمّها مداهمة محلّ لبيع الأجهزة الخلويّة في حيّ السّلم، حيث أوقفت في داخله أحد أبرز المتورطين في مجال القمار غير الشرعي. بالإضافة إلى مقهيين في برج حمّود، ومقهى في محلّة معوّض- الضاحية الجنوبيّة، وغرف داخل “كاراج” بناء في بشامون، وأحد الشاليهات في طبرجا".

وكشفت أنه "هذه العمليات أسفرت عن توقيف 13 شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة عبر الإنترنت أو تنظيمها في الأماكن العامة، ومتورطين في تسهيل أعمال الدعارة".

وذكرت أنه "جرى في خلال هذه المداهمات ضبط وإقفال الأماكن المستخدمة في هذه الأنشطة (مقاهٍ، شاليهات، محال)، ومن ضمنها المقهى في الضاحية الجنوبية، والشاليه في طبرجا، اللذان تم إقفالهما بالشمع الأحمر. كما شملت الإجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي اعترف الموقوفون بإدارتها، بناء على إشارة القضاء المختص".