نواف سلام استقبل وزير الخارجية المصرية: الجيش يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال لقائه وزير الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي والوفد المرافق، أنّ "​الجيش اللبناني​ يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات الحكومة، إلا أنّ إسرائيل تستمر في خرق الاتفاق من خلال الاعتداءات اليومية واحتلال عدد من النقاط في الجنوب". وثمّن "جميع الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد".

وأكد وزير الخارجية المصري مواصلة بلاده "بذل كل جهد ممكن لحماية لبنان"، وشدّد على أهمية "دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته للقيام بالمهام الموكلة إليه"، مجدّدًا "تأييد القاهرة لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة".

وتم خلال اللقاء متابعة الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الجانبين في اجتماع اللجنة العليا اللبنانية – المصرية، وسبل الإسراع في تفعيلها. كما جرى استعراض التطوّرات في لبنان والمنطقة والوضع في غزة.