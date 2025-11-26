قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة تُعاني من اضطّرابات عقليّة غادرت منزل جدّتها في القبة ولم تَعُد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة أحلام محمد السوسي (مواليد عام 2006، لبنانيّة) التي غادرت حوالى الساعة 15،00 من تاريخ 24-11-2025 منزل جدّتها الكائن في القبة- شارع الجديد، إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
وذكرت المديرية، أن "المفقودة تُعاني من اضطّرابات عقليّة، وليست المرّة الأولى التي تغادر مكان إقامتها".
وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 386184-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
