امن الدولة: توقيف طبيب متورّط في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه "في إطار المتابعة الحثيثة لملاحقة شبكات الإتجار بالبشر، وبعد توافر معلومات حول تورّط طبيب مع عصابة منظّمة تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية قامت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية بتوقيف الطبيب (ج.ف.)".
وكشفت المديرية، أنه "في التحقيق تبين ان الطبيب المذكور عمد إلى تسهيل نشاط العصابة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد لإخفاء هويّات المواليد وتسجيلهم بصورة مخالفة للقانون. كما تبيّن أنّ الطبيب مطلوب ايضاً بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان".
وذكرت أنه "قد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً لإشارة القضاء المختص".
