محافظ البقاع استقبل ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحث معها سبل التعاون

عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعًا في مكتبه في سراي زحلة مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ، وتم البحث في سبل التعاون بين المفوضية ومحافظة البقاع بشأن ملف ​النازحين السوريين​ وعودتهم إلى سوريا.

وقد حضر الاجتماع ايضا كل من مديرة مكتب المفوضية في البقاع بالإنابة السيدة سمانه حسانلي، مسؤولة التواصل مع الجهات الحكومية في البقاع السيدة جنان صالح، ومنسقة وزارة الداخلية لملف النازحين في البقاع السيدة منال رمضان.