الأب عازار خلال احتفال جمعية كشافة الاستقلال بعيدها وعيد الاستقلال: لنواصل المسيرة كي نُحسن الالتزام بقيمنا

احتفلت جمعية كشّافة الاستقلال بعيدها السنوي المتزامن مع ذكرى استقلال لبنان بقداس وبإطلاق الشعار السنوي لأفواج الجمعية بحضور النائب العام الأنطوني الأب بطرس عازار ممثّلاً الرئيس العام الأباتي جوزف بو رعد، راعي الجمعية، والأخت باسمة الخوري ممثّلة الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات الأم نزها الخوري والمدبّر الأب إبراهيم بو راجل ورؤساء المراكز الكشفية والمرشدون والأب طوني غانم ممثّلاً الأباتي أنطوان راجح رئيس دير مار الياس – انطلياس والجماعة الرهبانية.

وأشار الأب عازار، في عظته، الى أن "العذراء مريم التي نحتفل بذكرى بشارتها هي شفيعتنا، هي أمنا، هي (سيّدة نساء العالمين)، وهي مثالنا في احترام القيم الإيمانية والإنسانيّة والكشفية. انها حاملة السلام، والمسيح هو سلامنا، إلى من يستشفعونها، وهي معلّمة في الإصغاء والمطيعة لتدابير الله".

ولفت الى أن "القراءات التي تمّت تلاوتها اليوم هي نداء لكم يا أحبائي في جمعية ​كشافة الاستقلال​ وفي سائر الجمعيات، لتعرفوا انكم مدعوون من الله، كداوود النبي، من بيئات متنوعة لكي توحدوا جهودكم في تثبيت ​الحركة الكشفية​ على مبادئها وقيمها وأهدافها لتكون (كبيت لكم) تغارون عليه وتعملون دومًا على رفعته".

وذكر أن "ظروفنا صعبة ولكننا بشفاعة العذراء مريم التي كان الرب معها، وبشفاعتها يبقى معنا. ولذلك علينا أن نواصل المسيرة لكي نُحسن الالتزام بقيمنا الكشفية التي توحدنا، والتي هي أساس في إنقاذ وطننا وشعبنا، والتي نعيشها اليوم في هذا اللقاء السنوي مع اخوتنا وأخواتنا الكشافين والكشافات من مختلف الجمعيات الكشفية لنعبّر عن رسالة لبنان المرتكزة على الحرية المسؤولة وعلى التنوّع".

كما أكّد القائد أنطوان صهيون عرفان الجمعية برعاية الرهبانيّة الأنطونيّة من خلال جميع المسؤولين المتعاقبين على إدارتها ودعا الجميع إلى مواصلة المسيرة بالتعاون والتضامن والحفاظ على الروح الكشفية.