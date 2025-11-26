قائمقام جبيل ترأست اجتماعا لرؤساء البلديات في اطار التحضيرات لاستقبال البابا لاوون في عنايا

ترأست قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، في مكتبها في السرايا، اجتماعا لرؤساء البلديات التي سيمر فيها موكب قداسة البابا لاوون الرابع عشر في طريقه إلى ضريح القديس شربل في عنايا يوم الاثنين المقبل ، وتم خلال الاجتماع وضع اللمسات للتحضيرات لإستقباله.

