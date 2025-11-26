"الجديد": ادعاء قضائي وتوقيفات في ملف تهريب 50 طناً عبر مرفأ طرابلس

أفادت قناة "الجديد"، بأن "المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو ادّعى على رئيس إقليم جمارك طرابلس باسكال إيليا بمواد جنحية، وعلى رئيس مرفأ طرابلس عزّام كنج بمواد جنائية، وأحالهم موقوفين إلى قاضي التحقيق الأول، إلى جانب عدد من المراقبين الجمركيين".

وبحسب القناة، يأتي هذا الإجراء بعد كشف وحدة التحقيقات الاستقصائية في "الجديد" عن تهريب نحو 50 طن عبر مرفأ طرابلس.