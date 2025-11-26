تدابير سير على المسلك الغربي من أنفاق المطار باتّجاه خلدة بسبب أعمال برشٍ للطريق

أعلنت المديريـة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلـي، أنه "ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش للمسلك الغربي من أنفاق المطار المتّجه من بيروت باتّجاه خلدة، بعد النّفق الثاني، اعتبارًا من الساعة 20،30 مساء اليوم 26-11-2025، ولحين الانتهاء".

وذكرت المديرية، أنه "سيتمّ تضييق مساحة مرور السير بعرض مترين ونصف، طيلة فترة الأشغال".

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.