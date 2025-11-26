ثمن لا يُصدق… بيع عملة ذهبية عمرها 400 عام بسعر يُجاوز 3.5 مليون دولار!

بيعت عملة ذهبيّة إسبانيّة من أوائل القرن السّابع عشر، بسعر يناهز 3,5 ملايين دولار في ​مزاد عالمي​، مسجّلةً رقمًا قياسيًّا لعملة أوروبيّة.

وأوضحت دار "نوميسماتيكا جينيفينسيس" (Numismatica Genevensis) المنظّمة للمزاد، أنّ أوّل قطعة من هذه العملة، وهي الأولى من نوع "سنتن سيغوفيانو" على الإطلاق والّتي سُكّت في سيغوفيا عام 1609، وَجدت مشتريًا مقابل مليونين و817 ألفًا و500 فرنك سويسري (نحو ثلاثة ملايين و490 ألف دولار) شاملة العمولة. وأشارت إلى أنّ سنتن "لم تكن مخصَّصة للاستخدام اليومي أبدًا، بل كانت بمثابة قطعة عرض لإظهار قوّة المملكة الإسبانيّة وثروتها للجميع".

وبلغ وزن العملة 340 غرامًا من المعدن الثّمين، وقد سُكّت في عهد فيليب الثّالث. وحطّمت هذه العملة الرّقم القياسي الّذي سُجِّل قبل أيّام فقط لعملة من فئة 100 دوكات، تُمثِّل الإمبراطور الرّوماني فرديناند الثّالث، الّتي بيعت في المزاد العلني مقابل 1,95 مليون فرنك سويسري، وفق دار المزادات في جنيف.