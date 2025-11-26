مكتب نتانياهو: السلطات الاسرائيلية تعرفت على هوية أسير تسلمت رفاته أمس

أعلن مكتب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو في بيان التعرّف على هوية الاسير الذي تسلّم الجيش رفاته الثلاثاء من غزة.

وجاء في البيان "بعد استكمال المعهد الوطني للطب الشرعي إجراءات التعرّف على الهوية، أبلغ ممثلون عن الجيش الإسرائيلي عائلة الاسير المتوفى، درور أور، بأن جثمان ابنهم أُعيد إلى إسرائيل".

وتسلّمت إسرائيل مساء الثلاثاء عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة أور، وهو واحد من الاسرى الثلاثة المتبقين في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس.