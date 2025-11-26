أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، أنّ "قيادة الأمن الدّاخلي في محافظة حلب نفّذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامّة، عمليّةً دقيقةً استهدفت خليّةً إرهابيّةً تابعةً لتنظيم "داعش" في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة".
وأوضحت في بيان، أنّ "الوحدات المختصّة تمكّنت من تفكيك الخليّة، وإلقاء القبض على عدد من عناصرها المتورّطين في أعمال عدائيّة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار"، مشيرةً إلى أنّ "العمليّة أسفرت أيضًا عن ضبط كميّات كبيرة من الأسلحة والذّخائر المتنوّعة، شملت عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليّات مخصّصة للتصنيع، إضافةً إلى مواد تُستخدم في إعداد المتفجّرات".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية: تفكيك خلية لـ"داعش" في عفرين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.