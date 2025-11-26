الداخلية السورية: تفكيك خلية لـ"داعش" في عفرين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​ في بيان، أنّ "قيادة الأمن الدّاخلي في محافظة ​حلب​ نفّذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامّة، عمليّةً دقيقةً استهدفت خليّةً إرهابيّةً تابعةً لتنظيم "​داعش​" في منطقة ​عفرين​ شمال غربي المحافظة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الوحدات المختصّة تمكّنت من تفكيك الخليّة، وإلقاء القبض على عدد من عناصرها المتورّطين في أعمال عدائيّة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار"، مشيرةً إلى أنّ "العمليّة أسفرت أيضًا عن ضبط كميّات كبيرة من الأسلحة والذّخائر المتنوّعة، شملت عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليّات مخصّصة للتصنيع، إضافةً إلى مواد تُستخدم في إعداد المتفجّرات".