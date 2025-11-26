"سانا": قوة إسرائيلية توغلت بين قريتَي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة

ذكرت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "قوّةً إسرائيليّةً مؤلّفةً من ثلاث سيّارات، توغّلت في المنطقة الواقعة بين قريّتَي العجرف وأم باطنة في ريف ​القنيطرة​ الشّمالي، وأقامت حاجزًا قبل أن تنسحب من المكان".

