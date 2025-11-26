الدفاع الجوي الروسي أسقط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح خلال الليلة الماضية، فوق البحر الأسود وأراضي مقاطعات روسية عدة".

واشارت في بيان، الى ان "أنظمة الإنذار الدفاعية الجوية، دمرت خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة تم تدميرها فوق البحر الأسود".