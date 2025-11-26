مصادر لـ"الشرق الأوسط": حماس ناقشت مقترحًا بالتحول لحزب سياسي وإجراء مصالحة فلسطينية شاملة

كشفت مصادر من "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، لصحيفة "الشّرق الأوسط"، عن أنّ "قيادات من الحركة داخل وخارج ​قطاع غزة​، طرحت نقاشًا داخليًّا بشأن مستقبلها السّياسي، في ظلّ الواقع الجديد الّذي فرضته الحرب الإسرائيليّة الّتي استمرّت عامين بعد هجوم السّابع من تشرين الأوّل 2023".

وأوضحت أنّ "من بين ما جرت مناقشته ضمن ورقة قدّمها بعض قيادات "حماس"، توجد دعوة إلى "إنشاء حزب سياسي" مماثل لجماعات وأحزاب سياسيّة ما زالت قائمة، تمثّل نهجًا سياسيًّا إسلاميًّا وطنياً، ويقدّم نفسه كجهة قادرة على المشاركة في المجال السّياسي والاقتصادي والاجتماعي والحياتي بشكل عام".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الورقة المطروحة تذهب كذلك إلى "مصالحة فلسطينيّة شاملة" تضمن حماية هذا المشروع، بما في ذلك المشاركة في "منظّمة التحرير"، مع العمل على إعادة ترتيبها وهيكلتها من جديد من خلال اتفاق وطني جامع يسمح بمشاركة الجميع، ويعيد للنّظام السّياسي الفلسطيني حضوره، والانفتاح أكثر على التعامل مع الدّول العربيّة والإسلاميّة والمجتمع الدّولي، من خلال فتح قنوات اتصال سياسيّة مع كلّ هذه الجهات؛ والتحوّل إلى فاعل سياسي مهم يخدم بقاء الحركة بعيدًا عن سلاحها".

ولفتت إلى أنّ "هذا الطرح قُدِّم بالفعل إلى المكتب السّياسي ومجلس الشّورى والمجلس القيادي الأعلى الّذي يدير الحركة، ومؤسّسات وجهات أخرى داخل حماس"، مركّزةً على أنّ "هذه الأفكار تأتي ضمن إطار نقاش عام بدأته كمراجعة شاملة لوضعها بعد الحرب، ولمواقفها السّياسيّة ورؤيتها لواقعها ووضعها الدّاخلي والخارجي بعد الاغتيالات الّتي طالت قياداتها، وما فرضته عليها وقائع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النّار في تشرين الأوّل الماضي".