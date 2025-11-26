الكرملين: الجهود الأوروبية للمشاركة في إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا غير مجدية

اعتبر الكرملين أن "الجهود الأوروبية للمشاركة في إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا غير مجدية"، في وقت تُكثّف الجهود الدبلوماسية بشأن خطة أميركية ترمي إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات.
وذكر المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي أنّ "الأوروبيين يحاولون التدخل في كل هذه المسائل بطريقة لا جدوى منها مطلقا على ما يبدو لي".
