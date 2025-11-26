عراقجي: تبادل السجناء مع فرنسا سيتم عند انتهاء الإجراءات القانونية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "عملية تبادل الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس بالإيرانية مهدية إسفندياري ستتم عند انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية".

واوضح عراقجي في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، بانه "تم التفاوض على هذا التبادل بيننا وبين فرنسا، جرى التوصل إلى اتفاق، ونحن في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في كلا البلدين". وأضاف: "آمل، وأعتقد، أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم الانتهاء من ذلك وسيجري التبادل".

واردف "لقد صدر الحكم، ولكن كما قلت لكم، استنادا إلى القانون الإيراني يمكن ​تبادل السجناء​ بناء على المصالح الوطنية، ويتم تحديد عملية التبادل في إطار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني". وأكد أن "كل شيء جاهز. نحن ننتظر انتهاء الإجراءات القانونية في فرنسا".

ويزور الوزير الإيراني فرنسا، حيث سيلتقي نظيره جان نويل بارو.