القناة 7 عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام

افادت القناة 7 نقلا عن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس "بأننا لا نثق بأن ​حزب الله​ سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام".

واشار كاتس حسب القناة 7 الى أن "إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان".