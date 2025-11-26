القناة 7 عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام

افادت القناة 7 نقلا عن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس "بأننا لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام".
واشار كاتس حسب القناة 7 الى أن "إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان".
