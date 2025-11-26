قتل خمسة مدنيين على الأقل جراء انفجار لم تتضح أسبابه وطبيعته في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في الدفاع المدني في المنطقة "مقتل خمسة مدنيين في انفجار كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي" في محافظة إدلب.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت الإخبارية السورية، عن "إصابة مدنيين بجروح جراء انفجار مجهول بمدينة كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار في شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.