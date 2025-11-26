محكمة باريس ألزمت "غوغل" بدفع 51,5 مليون يورو لموقع مقارنة الأسعار "توينغا"

ألزمت محكمة باريس التجاريّة، شركة "​غوغل​" (Google) دفع 51,5 مليون يورو، كتعويضات لموقع مقارنة الأسعار الفرنسي "توينغا" (Twenga)، لاعتبارها في حكمها أنّ الشّركة الأميركيّة العملاقة أساءت استغلال موقعها.

ولم تحصل "توينغا" إلّا على جزء من التعويضات كانت تطالب بها والبالغة 936 مليون يورو، وفقًا للحكم.

وكانت "غوغل" قد غُرِّمَت بـ2,42 مليار يورو عام 2017، لإساءة استغلال موقعها المهَيمن في سوق مقارنة الأسعار. وأصدرت محكمة العدل الأوروبيّة حكمها المبرم بتأييد هذه الإدانة في نهاية عام 2024.

يُذكر أنّ شركة "توينغا" الّتي تأسّست عام 2006، كانت قد ادّعت على "غوغل" للمطالبة بتعويضات لحقت بها في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، وهي دول تُمثّل 92 في المئة من إيراداتها.