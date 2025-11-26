ألزمت محكمة باريس التجاريّة، شركة "غوغل" (Google) دفع 51,5 مليون يورو، كتعويضات لموقع مقارنة الأسعار الفرنسي "توينغا" (Twenga)، لاعتبارها في حكمها أنّ الشّركة الأميركيّة العملاقة أساءت استغلال موقعها.
ولم تحصل "توينغا" إلّا على جزء من التعويضات كانت تطالب بها والبالغة 936 مليون يورو، وفقًا للحكم.
وكانت "غوغل" قد غُرِّمَت بـ2,42 مليار يورو عام 2017، لإساءة استغلال موقعها المهَيمن في سوق مقارنة الأسعار. وأصدرت محكمة العدل الأوروبيّة حكمها المبرم بتأييد هذه الإدانة في نهاية عام 2024.
يُذكر أنّ شركة "توينغا" الّتي تأسّست عام 2006، كانت قد ادّعت على "غوغل" للمطالبة بتعويضات لحقت بها في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، وهي دول تُمثّل 92 في المئة من إيراداتها.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة باريس ألزمت "غوغل" بدفع 51,5 مليون يورو لموقع مقارنة الأسعار "توينغا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.