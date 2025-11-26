قيادة الأمن الداخلي بإدلب: المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع نتيجة عمل إحدى الورش قرب المكان

اشار المكتب الإعلامي في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة إدلب الى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان"، مبيناً أن "فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب، فيما عملت فرق الهندسة على تأمين الموقع والتعامل مع مخلفات الانفجار".

وقُتل خمسة مدنيين على الأقل جراء ​الانفجار في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في الدفاع المدني في المنطقة "مقتل خمسة مدنيين في انفجار كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي" في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الإخبارية السورية، عن "إصابة مدنيين بجروح جراء انفجار مجهول بمدينة ​كفر تخاريم​ في ريف إدلب الغربي".