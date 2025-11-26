سقوط 8 قتلى وعشرات المصابين نتيجة فيضانات وانزلاقات تربة بسومطرة الإندونيسية

شهدت جزيرة ​سومطرة​ الإندونيسية فيضانات و​انزلاقات تربة​ عقب هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أفاد به مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأوضح الناطق باسم الهيئة عبد المهاري في بيان، أن الفيضانات والانزلاقات الأرضية في تابانولي سيلاتان أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 58 آخرين، إضافة إلى إجلاء 2851 من السكان. كما أشار إلى أن الوكالة المحلية لإدارة الكوارث دفعت بمعدات ثقيلة إلى المنطقة بهدف إزالة الركام الذي سد الطريق المؤدي إليها.

ولفت المهاري إلى أن التأثيرات لم تقتصر على تابانولي سيلاتان وحدها، إذ شهدت ثلاث مناطق أخرى في المقاطعة فيضانات وانزلاقات تربة مشابهة.

وكانت انزلاقات تربة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في وسط جزيرة جاوة قد أودت بحياة 38 شخصا في وقت سابق من الشهر، فيما لا يزال نحو 13 شخصا في عداد المفقودين.