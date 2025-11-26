الكرملين يتحدث عن "مسار جدي" جار لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وصف الكرملين المسار الدبلوماسي الحالي بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه "جدي"، وذلك قبيل زيارة مقررة للمبعوث الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل. واوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لأحد المراسلين، "العملية جارية، إنه مسار جدي، ربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحالي".

