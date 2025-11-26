الحكومة التايوانية ستقترح إنفاقا إضافيا للدفاع بقيمة 40 مليار دولار

أعلن الرئيس ال​تايوان​ي لاي تشينغ تي أن "حكومته ستقترح إنفاقا إضافيا للدفاع بقيمة 40 مليار دولار على مدى سنوات عدة"، فيما تحاول الجزيرة حماية نفسها من أي غزو صيني محتمل.

واشار في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الى "اننا نسعى إلى تعزيز الردع من خلال إضافة تكاليف أعلى وعدم يقين إلى عملية صنع القرار في بكين في ما يتعلق باستخدام القوة".

وتطالب بكين بضم تايوان ولا تستبعد الخيار العسكري للسيطرة عليها، ما يعرضها لضغوط عسكرية واقتصادية ودبلوماسية قوية.