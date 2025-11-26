أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي أن "حكومته ستقترح إنفاقا إضافيا للدفاع بقيمة 40 مليار دولار على مدى سنوات عدة"، فيما تحاول الجزيرة حماية نفسها من أي غزو صيني محتمل.
واشار في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الى "اننا نسعى إلى تعزيز الردع من خلال إضافة تكاليف أعلى وعدم يقين إلى عملية صنع القرار في بكين في ما يتعلق باستخدام القوة".
وتطالب بكين بضم تايوان ولا تستبعد الخيار العسكري للسيطرة عليها، ما يعرضها لضغوط عسكرية واقتصادية ودبلوماسية قوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة التايوانية ستقترح إنفاقا إضافيا للدفاع بقيمة 40 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.