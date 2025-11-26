ضابط بجيش غينيا بيساو يعلن على التلفزيون عزل الرئيس وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر

أعلن عسكريون في ​غينيا بيساو​ سيطرتهم الكاملة على البلاد وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد.

واعلنوا على التلفزيون عزل الرئيس وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر، واعتقلت قوة من الجيش في غينيا بيساو، ظهر الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو من مكتبه داخل القصر الرئاسي، منهية حكم الرجل الذي أعلن قبل ساعات فوزه بولاية جديدة.

وذكرت مجلة "جون آفريك"، إن الجيش نفذ انقلابًا في الدولة الإفريقية التي شهدت يوم الأحد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل..

وجرى ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية بينها أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها.

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخابات رئاسية الأحد الماضي وكان متوقعا إعلان النتائج الأولية الخميس.

وتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.