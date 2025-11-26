رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي: ننتظر التعديلات المقترحة على الوثيقة الأميركية لنعلن موقفنا

أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، إلى "أننا مستعدون للمفاوضات ومن المبكر الحديث عن نتائجها"، في إشارة إلى الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ولفت، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أن "الضغوط الأميركية تجعل الموقف الأوكراني أكثر إيجابية"، موضحا أن "بعض البنود في الاتفاق تعتبر سرية ولا يمكن الحديث عنها".
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما: "نعتقد أن المحادثات بين أميركا وأوكرانيا لديها فرصة للنجاح، وهناك قضايا ذكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المستحيل أن نتنازل عنها".
وأكد "أننا ننتظر التعديلات المقترحة على الوثيقة الأميركية لنعلن موقفنا، ولن تكون لدينا أي مرونة لقبول اقتراب الناتو من الحدود الروسية".
