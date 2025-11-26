شركة "إتش بي" تعتزم تسريح آلاف الموظفين بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "إتش بي" الأميركيّة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر والطّابعات، عن خطّة إعادة هيكلة شاملة ستؤدّي إلى تسريح 10% من قوّتها العاملة على مستوى العالم، مع تحوّل الشّركة نحو ​الذكاء الاصطناعي​ لتعزيز الكفاءة.

وبحسب أحدث تقرير للأرباح، تتوقّع الشّركة تقليص عدد موظّفيها في العالم بما يتراوح بين 4000 و6000 موظّف، للتركيز على تبنّي الذكاء الاصطناعي لزيادة الابتكار ورضا العملاء. وأوضحت الشّركة أنّ خطّتها الخاصّة بالذّكاء الاصطناعي تهدف إلى تحقيق نحو مليار دولار من الوفرات السّنويّة بحلول نهاية السّنة الماليّة 2028.

وكانت قد أعلنت شركات تكنولوجيا كبرى بما فيها "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، خفض القوى العاملة خلال العامين الماضيين.