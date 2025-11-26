"الإليزيه": ماكرون سيزور الصين من 3 إلى 5 كانون الأول المقبل

أعلن قصر "الإليزيه" بان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الصين من 3 إلى 5 كانون الأول المقبل، حيث يبدأ ببكين ثم ينتقل إلى تشنغدو في مقاطعة سيتشوان.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون الذي يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ، يزور الدول الآسيوية العملاقة بعد عامين ونصف عام من زيارته السابقة في نيسان 2023، "انطلاقا من رغبته في إبقاء حوار مستمر وجاد مع الصين". وكان شي جينبينغ زار فرنسا في أيار 2024.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون سيحمل إلى بكين "برنامجا للتعاون والتوازن في المجالين الاقتصادي والتجاري"، مشيرا إلى أن فرنسا تطمح إلى تحقيق هذا الهدف "خلال فترة ترؤسها مجموعة السبع سنة 2026".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المحادثات ستتناول "القضايا الرئيسية المتعلقة ب​الشراكة الاستراتيجية​ بين فرنسا والصين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الدولية الكبرى ومجالات التعاون لمواجهة التحديات العالمية النعاصرة".

وتضمّ مدينة تشنغدو الواقعة في وسط الصين والتي يزورها ماكرون بعد بكين مركزا لحفظ الحيوانات أعيد إليه هذا الأسبوع دبّا باندا كانا في حديقة بوفال الفرنسية للحيوانات.

وأعيد الدبّان الشهيران هوان هوان ويوان زي اللذان أعارتهما الصين لفرنسا منذ عام 2012 إلى موطنهما الأصلي بسبب فشل كلويٍ أصاب الأنثى بينهما. ووعدت السفارة الصينية في باريس بأن تزوّد فرنسا "في المستقبل" بـ"حيوانات باندا عملاقة جديدة".