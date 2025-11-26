وزير الحرب الأميركي يزور الدومينيكان الأربعاء على خلفية الأزمة مع فنزويلا

يزور وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء الدومينيكان، وهي جزيرة قريبة من فنزويلا، وفقا لما أفادت السفارة الأميركية في سانتو دومينغو.

وتأتي ​زيارة هيغسيث​ في وقت أرسلت الولايات المتحدة إلى منطقة البحر الكاريبي أكبر حاملة طائرات في العالم، ونشرت معها أسطولا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، في إطار عمليات مكافحة المخدرات التي تستهدف خصوصا فنزويلا.

وصدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة في شأن إمكان شن ضربات على الأراضي الفنزويلية. فقد أذن بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في فنزويلا، وكرّر أنه لا يستبعد عملا عسكريا، لكنّه أكد أنه سيتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.