يزور وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء الدومينيكان، وهي جزيرة قريبة من فنزويلا، وفقا لما أفادت السفارة الأميركية في سانتو دومينغو.
وتأتي زيارة هيغسيث في وقت أرسلت الولايات المتحدة إلى منطقة البحر الكاريبي أكبر حاملة طائرات في العالم، ونشرت معها أسطولا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، في إطار عمليات مكافحة المخدرات التي تستهدف خصوصا فنزويلا.
وصدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة في شأن إمكان شن ضربات على الأراضي الفنزويلية. فقد أذن بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في فنزويلا، وكرّر أنه لا يستبعد عملا عسكريا، لكنّه أكد أنه سيتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحرب الأميركي يزور الدومينيكان الأربعاء على خلفية الأزمة مع فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.