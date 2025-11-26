ولايات أميركية ترفع دعوى قضائية لمنع تقليص مساعدات غذائية لمهاجرين

أقامت مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون ​دعوى قضائية​ اليوم لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قطع مزايا المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من ​المهاجرين الشرعيين​.

وتسعى الإدارة إلى تنفيذ ذلك من خلال إعلان مجموعات معينة من غير المواطنين غير مؤهلة للبرنامج الذي يستهدف مكافحة الجوع.

ورفع مدعون عامون من 21 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في يوغين بولاية أوريغون للطعن على توجيهات أصدرتها وزارة الزراعة الأميركية في الآونة الأخيرة، والتي فسرت بندا في قانون معني بالضرائب والسياسة الداخلية على أنه يجعل المقيمين الدائمين الذين مُنحوا حق اللجوء أو تم قبولهم لاجئين، غير مؤهلين للحصول على مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم (قسائم الغذاء).

وذكرت المدعية العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان "لا تملك وزارة الزراعة الأميركية سلطة استبعاد مجموعات كاملة من الناس من برنامج قسائم الغذاء على نحو تعسفي، وينبغي ألا يجوع أحد بسبب ظروف وصوله إلى هذا البلد".