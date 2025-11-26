جلسة قضائية اليوم للنظر في قرار الحكومة البريطانية حظر "بالستاين أكشن"

تنطلق اليوم الأربعاء في المحكمة العليا في لندن جلسة استماع حاسمة تتعلق بالطعن المقدم ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "بالستاين أكشن"، بعد إدراجها كجماعة إرهابية في تموز، وهو قرار أثار سجالا واسعا وأدى إلى توقيف أكثر من ألفي شخص أظهروا دعمهم للمجموعة المؤيدة للفلسطينيين. ويتوقع أن تستمر الجلسات ثلاثة أيام.

وأثار هذا الإجراء انتقادات دولية قوية، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن الحظر "غير متناسب"، فيما دانته منظمات حقوقية، كما انتقده مجلس أوروبا مؤكدا أنه يفرض قيودا كبيرة على حرية التظاهر.

وفي داخل المملكة المتحدة، أشعل القرار نقاشا محتدما حول ​حرية التعبير​. فمنذ تموز، خرج آلاف المحتجين في مدن عدة عبر البلاد رفضا للحظر، مرددين عبارة متكررة: "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم بالستاين أكشن".

ووفق جمعية "ديفاند أور جوريز"، التي تنظم هذه التحركات، تم توقيف ما لا يقل عن 2300 شخص. وحتى 20 تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 منهم، ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بموجب قانون ​مكافحة الإرهاب​.