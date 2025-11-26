دونالد ترامب: لا موعد نهائيًا للمفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا

أكّد الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "لا موعد نهائيًّا للمفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، والموعد مرتبط بوقف الحرب"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كانت أوكرانيا تستطيع التوصّل إلى صفقة، فذلك أمر جيّد وهو أمر رائع لها ولروسيا".

وكان قد أعلن ترامب أمس "أنني أتطلّع إلى لقاء الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين قريبًا، عندما يكون اتفاق إنهاء الحرب جاهزًا أو في مراحله الأخيرة"، موضحًا "أنّنا أحرزنا على مدار الأسبوع الماضي، تقدّمًا هائلًا بخصوص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتمّ ضبط خطّة السّلام الأصليّة الّتي صغناها، مع إضافات من كلا الجانبي،ن ولم يبقَ سوى عدد قليل من نقاط الخلاف".