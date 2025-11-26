اشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون الى أن "زيارتي تعكس انخراط مصر وحرصها على استقرار وأمن لبنان وشعبه"، لافتا الى ان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع الرئس عون هاتفيًّا آخر التطورات".
وقال "أكدت للرئيس عون دعم مصر لمبادرته بشأن استعداد الجيش لتسلم كافة النقاط المحتلة في الجنوب"، مؤكدا "اننا نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان ونحن معنيون باستقرار لبنان وضرورة وقف خروقات إسرائيل لسيادته ووحدة أراضيه".
ولفت الى ان "غطرسة القوة لن تؤمّن الاستقرار لإسرائيل والمنطقة ونحن مع الحلول الدبلوماسية والسياسية لا العسكرية". ورأى أن "المنطقة برمّتها على شفا التصعيد الكامل وهذا لا يخدم أي فريق على الإطلاق، ونوظّف اتصالاتنا لخدمة خفض التصعيد من خلال الحوار المباشر أو غير المباشر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري بعد لقائه الرئيس عون: نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان ونحن معنيون باستقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.