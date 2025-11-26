وزير الخارجية المصري بعد لقائه الرئيس عون: نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان ونحن معنيون باستقراره

اشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون الى أن "زيارتي تعكس انخراط مصر وحرصها على استقرار وأمن لبنان وشعبه"، لافتا الى ان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع الرئس عون هاتفيًّا آخر التطورات".

وقال "أكدت للرئيس عون دعم مصر لمبادرته بشأن استعداد الجيش لتسلم كافة النقاط المحتلة في الجنوب"، مؤكدا "اننا نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي عدوان ونحن معنيون ب​استقرار لبنان​ وضرورة وقف خروقات إسرائيل لسيادته ووحدة أراضيه".

ولفت الى ان "غطرسة القوة لن تؤمّن الاستقرار لإسرائيل والمنطقة ونحن مع الحلول الدبلوماسية والسياسية لا العسكرية". ورأى أن "المنطقة برمّتها على شفا التصعيد الكامل وهذا لا يخدم أي فريق على الإطلاق، ونوظّف اتصالاتنا لخدمة خفض التصعيد من خلال الحوار المباشر أو غير المباشر".