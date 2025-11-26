اخبار العالم

المالية: رواتب جميع العاملين في القطاع العام متاحة للسحب من المصارف ابتداء من يوم غد

0 نشر
0 تبليغ

المالية: رواتب جميع العاملين في القطاع العام متاحة للسحب من المصارف ابتداء من يوم غد

أعلنت وزارة المالية ان رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وأسلاك عسكرية ومتقاعدين باتت متاحة للسحب من المصارف الخاصة ابتداءً من غدٍ الخميس 27 تشرين الثاني الجاري، بعدما تم تحويلها بالكامل إلى مصرف لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر المالية: رواتب جميع العاملين في القطاع العام متاحة للسحب من المصارف ابتداء من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا