المالية: رواتب جميع العاملين في القطاع العام متاحة للسحب من المصارف ابتداء من يوم غد

أعلنت وزارة المالية ان رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وأسلاك عسكرية ومتقاعدين باتت متاحة للسحب من المصارف الخاصة ابتداءً من غدٍ الخميس 27 تشرين الثاني الجاري، بعدما تم تحويلها بالكامل إلى مصرف لبنان.

