أبو كسم لـ"النشرة": التحضيرات لزيارة البابا أصبحت في خواتيمها وهناك وفود ستصل الى لبنان للمشاركة في الزيارة

أشار المدير الكاثوليكي للاعلام والمنسق الكنسي الاعلامي ل​زيارة البابا​ لاوون الرابع عشر الى لبنان المونسنيور عبدو أبو كسم عبر الخليج 365 الى أن "التحضيرات التي تجري استعدادا لزيارة البابا أصبحت في خواتيمها، وهناك وفود ستصل الى لبنان للمشاركة في الزيارة من أوروبا وأميركا واستراليا اضافة الى الدول العربية وتحديدا من الاردن ومصر وسوريا والعراق ".

المونسنيور أبو كسم، لفت الى أن "هذه الزيارة عالمية وهذا الحدث سيشارك فيه الجميع من مختلف الطوائف، وبالتالي هي زيارة مشتركة وليست لفئة دون الاخرى بل لكل اللبنانيين، صحيح أنه على الصعيد الروحي يمكن أن تعني هذه الزيارة للمسيحيين أكثر ويفهمونها بشكل أفضل ولكن تهم المسلمين أيضاً".

وأكد أبو كسم أن "المشروع هو مشروع رجاء وسلام ويتضمن دعوة للبنانيين للعودة الى الذات والسلام الداخلي"، لافتا الى أننا "كلبنانيين تعبنا من الحروب والمناكفات وكلّ ما بفرقنا عن بعضنا البعض".