الخارجية المصرية: أمن لبنان واستقراره أولوية وندعم الجهود لنزع فتيل أي تصعيد محتمل

أكّد المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، أنّ "​أمن لبنان​ واستقراره يمثّلان أولويّةً في ​سياسة​ مصر الإقليميّة".

وأشار في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، إلى أنّ "القاهرة مستمرّة في دعم الجهود الرّامية لتخفيف حدّة التوتر في لبنان، ونزع فتيل أي تصعيد محتمل"، موضحًا أنّ "رؤية مصر تقوم على تشجيع الحوار الوطني بين مختلف القوى اللّبنانيّة".

وكان قد وصل وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، مساء أمس إلى مطار بيروت الدّولي، حيث كان في استقباله في صالون الشرّف وزير الإعلام بول مرقص، السّفير المصري علاء موسى، مديرة المراسم في وزارة الخارجيّة اللّبنانيّة السّفيرة رلى نور الدين، ووفد من السّفارة المصريّة في لبنان.

وشدّد عبد العاطي خلال اللّقاء، على "دعم مصر المطلق للبنان الشّقيق على مختلف الصّعد"، مؤكّدًا "حرص القاهرة على مساندة الدّولة اللّبنانيّة في ظلّ التحدّيات الدّقيقة الّتي تواجهها البلاد في هذه المرحلة".