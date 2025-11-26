وصل ​الرئيس القبرصي​ّ نيكوس خريستودوليدس الى مبنى كبار الزوار في مطار بيروت، حيث كان في استقباله وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وسفيرة قبرص لدى لبنان maria hajitheodosiou،قائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري ، وقائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، ورئيس دائرة الأمن العام في المطار المقدم جورج داغر . وقد أقيمت للرئيس القبرصي مراسم استقبال رسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس القبرصي وصل الى لبنان في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.