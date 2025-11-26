وقّع الرّئيس ال​قبرص​ي ​نيكوس خريستودوليدس ووزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، اتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين ​لبنان​ وقبرص في القصر الجمهوري في بعبدا بحضور رئيس الجمهوريّة جوزاف عون.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص في القصر الجمهوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.