رئيس الحكومة المغربية يتباحث بالرباط ‏‎مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تباحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، حول سبل الارتقاء بالشراكة المتميزة القائمة بين المملكة المغربية والمجموعة.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه في مستهل هذه المباحثات، بانخراط مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في دعم ومواكبة الإصلاحات الكبرى والأوراش المهيكلة، التي تباشرها المملكة في مختلف المجالات، بقيادة الملك محمد السادس، مشيدا بجودة وتنوع المشاريع التي تغطيها المحفظة المالية لهذه المؤسسة المالية في المغرب.

من جانبه، عبر رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن شكره وتقديره للعاهل المغربي لاستضافة المغرب المنتدى الاستثماري الإفريقي، وللدعم الذي تحظى به المجموعة من قبل المملكة، باعتبارها الشريك الأول لهذه المؤسسة المالية.

وأضاف أن المباحثات شكلت فرصة للتطرق لمحفظة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، والتي تشمل مواكبة مشاريع في البنيات التحتية، والطاقة، والقطاعات الاجتماعية.

كما مكنت هذه المباحثات من بحث آفاق التعاون المستقبلي، لاسيما مواكبة البرامج الحكومية الرامية لخلق فرص الشغل لفائدة الشباب، وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

يشار إلى أن المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تربطهما شراكة متميزة منذ سنة 1970، تتميز بالتعاون المثمر والمستدام، حيث تشهد أنشطة المجموعة في المغرب دينامية كبيرة، وتركيزا على عدة قطاعات حيوية، وذلك في انسجام تام مع السياسة الاستثمارية والأهداف التنموية للمملكة.

وكان ولد التاه شارك في وقت سابق الاربعاء، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، في الجلسة الرسمية لافتتاح منتدى الاستثمار الإفريقي لعام 2025 الذي يتواصل إلى غاية 28 نوفمبر الجاري تحت شعار "تقليص الفوارق: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحرير المؤهلات الكاملة لإفريقيا".