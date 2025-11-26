يسرائيل هيوم: نتانياهو يدرس إمكانية إقالة كاتس من منصبه على غرار إقالة يوآف غالانت قبل عام

يتواصل التراشق العلني بين قائد جيش الاحتلال إيال زامير وبين وزير الجيش يسرائيل كاتس، فيما تقول صحيفة عبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إقالة كاتس من منصبه، على غرار إقالة يوآف غالانت قبل عام، وسط تساؤلات واسعة حول دوره ومسؤوليته عن هذا الشجار الحسّاس الذي ينعكس سلبًا على المؤسسة العسكرية، تماسكها وصورتها في أعين جنودها والإسرائيليين وخصومهم.

واوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نتنياهو، وعلى خلفية العلاقات المتأزمة بين كاتس وزامير، يتدارس إجراء تغييرات كبيرة في تركيبة حكومته، بحيث ينقل جدعون ساعر من وزارة الخارجية إلى وزارة الجيش بدلًا من يسرائيل كاتس، على أن يُنقل الأخير إلى وزارة أقل أهمية هي وزارة الطاقة التي يشغلها إيلي كوهن المرشح للعودة إلى إشغال وزارة الخارجية.

واشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يفكّر بذلك على خلفية توترات في علاقاته مع كاتس، تفاقمت في الأيام الأخيرة في ظل اندلاع الأزمة العلنية بين كاتس وزامير.

وذكرت "يسرائيل هيوم" إن ما يدور هو خطوة قد تغيّر تركيبة الحكومة وتؤثر على التوجهات السياسية والأمنية لإسرائيل. ورغم أن بيانًا مقتضبًا صدر عن مكتب نتنياهو قال إن الأخير ينوي المبادرة اليوم لوضع حد للخلاف بين كاتس وزامير، إلا أن التوتر مستمر، كما يتجلى في تسريبات مقربين من طرفي الخلاف. وفي آخر تسريب، قال مقربون من كاتس إن زامير تجاوز خطًا أحمر، وإن أقواله على حافة الكيدية والتمرد على وزير الجيش.