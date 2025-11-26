ارتفاع سعر الذهب الى 4156.89 دولارا للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية توقعات إقدام البنك المركزي الأميركي على خفض سعر الفائدة في كانون الأول، مما ضغط على الدولار.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة مسجلا 4156.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 14 تشرين الثاني.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 4154.10 دولار.
