اشار مسؤولون الى إن سلطات الهجرة الأميركية تحتجز والدة ابن شقيق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤشر يدل على اتساع نطاق حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.

واوضح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان، إن سلطات الهجرة ألقت القبض على المواطنة البرازيلية برونا كارولاين فيريرا، لكنه رفض الإفصاح عن ملابسات الواقعة.

وذكرت تقارير صحافية أن فيريرا قيد الاحتجاز في مدينة ريفير بولاية ماساتشوستس بالقرب من بوسطن.

واوضحت وزارة الأمن الداخلي إن فيريرا دخلت الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية ولم تغادر، لكن صفحة على موقع (غو فاند مي) أسستها شقيقتها قالت إنها تتمتع بوضع قانوني بموجب برنامج “الإجراء المؤَجَّل للقادمين في مرحلة الطفولة”.