زيلينسكي: مستعد للقاء دونالد ترامب فهناك نقاط حساسة ما زالت قائمة وتجب مناقشتها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح، أنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهناك نقاط حساسة ما زالت قائمة وتجب مناقشتها، في إشارة إلى الخطة الأميركية لإنهار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال: "أعتقد أن وجود القادة الأوروبيين خلال اللقاء مع ترامب سيكون مفيدا".

في وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي، إلى "أنني أتطلع إلى لقاء الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، عندما يكون اتفاق إنهاء الحرب جاهزا أو في مراحله الأخيرة".

وقال: أحرزنا على مدار الأسبوع الماضي تقدما هائلا بخصوص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتم ضبط خطة السلام الأصلية التي صغناها مع إضافات من كلا الجانبين ولم يبق سوى عدد قليل من نقاط الخلاف".

ولفت ترامب إلى "أنني وجهت المبعوث ستيف ويتكوف للقاء بوتين في موسكو وفي الوقت نفسه سيجتمع وزير الجيش مع الأوكرانيين".