أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح، أنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهناك نقاط حساسة ما زالت قائمة وتجب مناقشتها، في إشارة إلى الخطة الأميركية لإنهار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال: "أعتقد أن وجود القادة الأوروبيين خلال اللقاء مع ترامب سيكون مفيدا".
في وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي، إلى "أنني أتطلع إلى لقاء الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، عندما يكون اتفاق إنهاء الحرب جاهزا أو في مراحله الأخيرة".
وقال: أحرزنا على مدار الأسبوع الماضي تقدما هائلا بخصوص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتم ضبط خطة السلام الأصلية التي صغناها مع إضافات من كلا الجانبين ولم يبق سوى عدد قليل من نقاط الخلاف".
ولفت ترامب إلى "أنني وجهت المبعوث ستيف ويتكوف للقاء بوتين في موسكو وفي الوقت نفسه سيجتمع وزير الجيش مع الأوكرانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: مستعد للقاء دونالد ترامب فهناك نقاط حساسة ما زالت قائمة وتجب مناقشتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.