دونالد ترامب: مطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني مصاب بجروح بالغة لكنه سيدفع ثمنا باهظا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أن "مطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني مصاب بجروح بالغة لكنه سيدفع ثمنا باهظا".

ولفت نائب الرئيس الأميركي، الى أننا "ما زلنا لا نعلم دوافع إطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني".

في حين أكد حاكم ويست فيرجينيا، "وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن".

وكانت قد أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إصابة عنصرين من الحرس الوطني ب​إطلاق نار​ في واشنطن العاصمة، في ما وصفه البيت الأبيض بأنه "وضع مأساوي".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت إن "البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويتابعه، ويتم إبقاء الرئيس على اطّلاع".